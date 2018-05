Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila a fost primita, vineri, 11 mai 2018, in audienta privata de catre Sanctitatea Sa Papa Francisc. Potrivit Guvernului Romaniei, seful Executivului a multumit Sanctitatii Sale pentru atentia generoasa pe care a acordat o mereu relatiilor cu Romania si a exprimat speranta…

- In ziua in care Curtea Constituționala a judecat sesizarea de conflict instituțional intre Guvern și Președinție, legat de refuzul lui Iohannis de a o revoca pe Kovesi, aceasta primea o noua lovitura din partea instanței Inaltei Curți: in dosarul „Rovinari”, lucrat cu zel și abnegație de favoritul sau,…

- In data de 12 aprilie la Palatul Victoria s-a intalnit Comisia Nationala de fundamentare a Planului National de aderare la zona euro, prezidata de premierul Viorica Dancila. Comisia Nationala de Prognoza a publicat minuta sedintei la care au participat atat prim-ministrul si guvernatorul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu scrie pe pagina sa de Facebook despre vizita facuta in Israel de premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ministrul de Externe Teodor Melescanu, el aratand ca le-a transmis oficialilor romani ca spera ca "va exista o sustinere…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut…