Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, și-a completat azi numele pe Facebook. Dancila și-a adaugat și cel de-al doilea prenume, Vasilica, in contextul in care contracandidatul ei, Klaus Iohannis, folosește in mod ironic acest prenume.

Atat Klaus Iohannis, cat și lideri ai PNL, dar și internauții, au folosit in mod repetat, in mod ironic, prenumele liderului PSD, "Vasilica", inca de la momentul in care aceasta a fost numita premier.

