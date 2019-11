Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Viorica Dancila, candidat PSD la prezidentiale, a declarat joi seara la Antena 3 ca il compatimeste pe ministrul Finantelor, liberalul Florin Citu, despre care a spus ca are un comportament „jenant”, dupa o conferinta de presa in care seful Finantelor a acuzat gauri la buget lasate…

- Viorica Dancila l-a acuzat joi pe ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, care a vorbit despre o contabilitate dubla la buget, ca încearca sa justifice o viitoare politica de austeritate invocând „greaua moștenire”.Liberalii „vin cu o politica de austeritate și…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, i-a invitat pe premierul Ludovic Orban si pe ministrul Finantelor, Florin Citu, la o dezbatere pe teme legate de economie si finante organizata la Academia de Studii Economie, potrivit Agerpres. Recent, Ludovic Orban a invitat-o la randul sau pe Viorica…

- Salariilor profesorilor vor fi majorate treptat, actuala legislație urmand sa fie pusa in aplicare, a declarat, joi, Florin Cițu, ministrul Finanțelor, in prima conferința de presa de la preluarea mandatului.

- Noul ministru al Finanțelor, Florin Cițu, intenționeaza sa faca schimbari importante la conducerea unor instituții din subordinea ministrerului. Mai exact, Florin Cițu ia in calcul sa schimbe șeful de la ANAF.„Reorganizarea ANAF este una dintre prioritarți. Vom vedea ( daca schimba președintele…

- Ministrii PNL s-au intrecut in selfie-uri, iar cel mai activ a fost si cel mai controversat dintre titularii de portofolii, ministrul Finantelor, Florin Citu. Acesta si-a facut selfie la Cotroceni inclusiv cu presedintele Klaus Iohannis. loading...

- Majorarea salariului minim brut pe economie este o decizie care trebuie elaborata in parteneriat cu Consiliul tripartit si trebuie gasit un mecanism obiectiv pentru a efectua aceasta crestere, a declarat marti premierul desemnat, Ludovic Orban, la audierea ministrului propus al Finantelor, Florin…

- „Eu am spus niște lucruri de bun simț, care, in prezent, ca un lait motiv, apar in discursurile primului-ministru, Viorica Dancila, ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, alți demnitari PSD și chiar in randurile opoziției, fie ca vorbim de Rareș Bogdan, Ludovic Orban sau, mai recent, Florin Cițu.…