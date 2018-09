Stiri pe aceeasi tema

- În cursul zilei de vineri, 7 septembrie, la Administratia Prezidentiala a fost depus un document privind modul în care evolueaza pesta porcina africana în România, informeaza Ministerul Agriculturii.

- In cursul zilei de vineri, 7 septembrie, la Administrația Prezidențiala a fost depus un document privind modul in care evolueaza pesta porcina africana in Romania, informeaza Ministerul Agriculturii, scrie Mediafax. „In urma aprecierilor publice formulate de președintele Klaus Werner Iohannis,…

- In cursul zilei de vineri, 7 septembrie, la Administratia Prezidentiala a fost depus un document privind modul in care evolueaza pesta porcina africana in Romania, informeaza Ministerul Agriculturii.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, solicita verificarea de catre institutiile abilitate a modului in care autoritatile responsabile, reunite in Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), au pus in aplicare masurile de control si preventie a raspandirii virusului pestei porcine…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat duminica faptul ca Guvernul PSD-ALDE este responsabil pentru criza pestei porcine africane din Romania, responsabilitati directe avand premierul Viorica Dancila, ministrul Agriculturii, Petre Daea, si directorul ANSVSA, Geronimo Branescu, scrie Mediafax."Vorbesc…

- Prima reacție a premierului Dancila la criza pestei porcine: ”Sa nu mai profitam de necazul unor oameni si sa facem din aceste lucruri subiecte de disputa politica”, a spus șefa Executivului, vineri, la Constanța, precizand ca este ”inoportun sa arați cu degetul”. „Mi-as dori foarte mult ca in An…

- Președintele României, Klaus Iohannis, a solicitat Guvernului, prin intermediul unui comunicat transmis de Administrația Prezidențiala, adoptarea de urgența a tuturor masurilor necesare prin care sa fie stopata creșterea numarului de focare de pesta porcina africana (PPA) și trage un semnal…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, solicita Guvernului adoptarea de urgenta a tuturor masurilor necesare prin care sa fie stopata cresterea numarului de focare de pesta porcina africana PPA si trage un semnal de alarma serios asupra riscurilor majore generate de raspandirea exploziva a acestui virus,…