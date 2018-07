Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti o intrevedere cu Phil Hogan, comisar european pentru Agricultura si dezvoltare rurala, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bruxelles, pe agenda discutiilor aflandu-se Politica Agricola Comuna, dar si situatia privind pesta porcina si inundatiile…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Phil Hogan, comisar european pentru agricultura și dezvoltare rurala, in contextul vizitei de lucru pe care oficialul roman o efectueaza la Bruxelles in perioada 9-10 iulie a.c. Ministrul fondurilor europene, doamna Rovana Plumb…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita de lucru la Bruxelles, se va intalni marti cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Potrivit Guvernului, in cadrul vizitei sale la Bruxelles, premierul Dancila mai are programate discutii cu Corina Cretu, comisar european pentru politica…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, luni si marti, o vizita de lucru la Bruxelles, prilej cu care are programata o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza un comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES. Totodata, premierul Dancila va avea discutii…

- Europarlamentarul Laurentiu Rebega a cerut Comisiei Europene sa acorde sprijin financiar fermierilor ale caror gospodarii sunt afectate de pesta porcina. "Comisia Europeana trebuie sa ofere ajutor financiar urgent și tratament egal pentru fermierii romani! Fermierii romani se confrunta cu o situație…

- Romania nu sustine plafonarea platilor directe catre fermieri, iar Politica Agricola Comuna (PAC) trebuie sa beneficieze de un buget care sa fie cel putin la nivelul celui actual, a afirmat ministrul...

- Viorica Dancila a avut o intalnire, joi, cu comisarul european Elzbieta Bienkowska, in cadrul intrevederii premierul a evidentiat potentialul digitalizarii de a genera un plus de competitivitate si crestere pentru Europa, in timp ce comisarul european a apreciat evolutia economica a Romaniei. …

- Comisia Europeana a propus, pentru perioada 2021-2027, o reducere a bugetului alocat Politicii Agricole Comune (PAC) cu 5%. In aceste condiții, noua PAC va primi 365 miliarde de euro. Potrivit propunerii CE, cheltuielile UE cu PAC 2021-2027 vor scadea la 30% din bugetul UE, fata de aproape 39% cat primeste…