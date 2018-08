Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de joi a Guvernului va fi adoptat un act normativ, in concordanta cu legislatia europeana, care prevede garantarea pachetelor de servicii turistice, precizand ca proiectul a fost discutat in detaliu cu operatorii din turism, cu Autoritatea Nationala…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, un act normativ care se refera la garantarea pachetelor de servicii turistice in deplina concordanta cu directiva europeana in domeniu, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca "turistul trebuie protejat". "Un act normativ important pe care il vom adopta…

- Guvernul adopta in sedinta de miercuri legislatia de garantare a pachetelor de servicii turistice, care transpune cu intarziere o directiva europeana, premierul Viorica Dancila precizand ca actul normativ prevede si procedura speciala de repatriere a turistilor romani aflati in dificultate.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca se va adopta o Ordonanța de Urgența pentru garantarea pachetelor de servicii turistice, astfel incat romanii sa nu mai piarda banii economisiți pentru concediu.”O alta masura pe care o vom adopta astazi este un OUG pentru garantarea pachetelor de servicii…

- ​Ministerul Turismului și Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au dat la avizat un proiect de Ordonanța catastrofal pentru industria de turism, care va duce la inchiderea multor agenții de turism, majoritatea IMM-uri, respectiv la scumpirea vacanțelor, susține Asociația Naționala…

- Dupa ce au fost facute publice imaginile de la intrevederea cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in care Viorica Dancila raspunde salutului acestuia: „He, he”, imagini care au devenit virale, premierul roman devenind ținta ironiilor intrenauților, Guvernul difuzeaza imagini de la intalnirile oficiale…

- „Așteptam in același timp evaluarile pentru infrastructura pentru ca sunt zone in care apele nu s-au retras și nu putem face aceste evaluari. Ajutoatele pe care le oferim constau in alimente, apa, locuințe modulare, dotarea acestora. Forțele de intervenție au fost suplimentate pentru ca oamenii sa treaca…

- Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, normele metodologice privind achizitiile publice, a anuntat premierul Viorica Dancila. "In cadrul sedintei de astazi vom adopta normele metodologice in ceea ce priveste achizitiile publice. Facem un pas important in simplificarea legislatiei privind achizitiile…