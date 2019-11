Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Viorica Dancila nu crede ca vor fi parlamentari PSD care vor vota Guvernul Orban, dar spune ca daca vor exista, sa iși asume public gestul și apoi sa il explice comunitaților din care provin.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie…

- Premierul desemnat Ludovic Orban sustine ca, in cazul in care noul Guvern nu va fi investit, Viorica Dancila va trebui sa negocieze cu presedintele Klaus Iohannis numele comisarului european propus de Romania. Orban afirma ca scenariul ca Dancila s-ar putea autopropune comisar in cazul in care pierde…

- "Ca si in noiembrie 2015 (Guvernul Ciolos), Guvernul Orban o sa treaca cu voturile celor de la PSD - toti cei care sustin PNL, cei care detesta social-democratia si alegatorii de stanga vor fi fericiti / zgomotul celor care striga cu toata puterea sa se ridice de pe scaune Dancila si gasca ei (foarte…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a etichetat drept „hilara” ipoteza enuntata recent de liderul PSD, Viorica Dancila, privind suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. „E hilara. De exemplu, acum,...

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca premierul desemnat, Ludovic Orban, nu are nicio șansa sa primeasca votul de incredere al Parlamentului. Fifor anunța faptul ca PSD va sesiza Curtea Constituționala, in cazul in care președintele Klaus Iohannis va veni și a doua oara cu aceeași nominalizare,…

- Viorica Dancila, premierul demis, a anunțat ca va face o serie de declarații, de la ora 18:30. Decizia vine dupa ce Klaus Iohannis il va desemna, la Palatul Cotroceni, pe premierul propus, cel mai probabil Ludovic Orban. Dancila va susține declarațiile la sediul Partidului Social Democrat. loading...

- "In momentul in care premierul desemnat de Iohannis ar semna Pactul pentru Romania, adica sa nu taie pensii, salarii etc. Atunci am sustine si noi premierul, pentru ca in primul rand am sustine oamenii", a spus Viorica Dancila cand ar vota un premier propus de Klaus Iohannis. Ea a precizat…