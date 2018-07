Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, aflata in vizita in Republica Macedonia, a facut mai multe greseli, sustinand ca este primul prim-ministru care viziteaza Republica Macedonia, dar si ca cetatenii acestei țari sunt "macedoni", in loc de "macedoneni"."Imi face o deosebita placere sa fiu…

- Premierul Viorica Dancila, o noua gafa in turneul din Balcanii de Vest: ”Ma bucur sa fiu astazi la Skopje, ca primul prim-ministru care viziteaza Macedonia”, a spus șefa Executivului, in cadrul declarațiilor comune de presa cu prim-ministrul macedonean, Zoran Zaev. In plus, aceasta i-a numit pe cetațenii…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis omologului Republicii Macedonia, Zoran Zaev, cu ocazia participarii la Summit-ul cooperarii intre statele din Europa Centrala și de Est și China 16+1, ca Romania susține aderarea țarii sale la UE și NATO, anunța Guvernul, informeaza Agerpres.Prim-ministrul…

- MAE considera ca aceasta evolutie este ”un eveniment de exceptie, un pas decisiv pentru actualul context international din Europa de Sud-Est”.”In mod particular, acest acord bilateral situeaza sub auspicii noi si extrem de pozitive parcursul european si euro-atlantic al Republicii Macedonia.…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta "cu deosebita satisfactie" anuntul facut de prim-ministrii elen, Alexis Tsipras, si macedonean, Zoran Zaev, privind acordul bilateral asupra numelui constitutional al Republicii Macedonia - Republica Macedonia de Nord, informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES.…