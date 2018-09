Premierul Viorica Dancila a exclus, vineri, posibilitatea ca Summitul celor Trei Mari sa nu se mai organizeze din cauza finantarii insuficiente. "Exclud acest lucru. In conditiile in care ar necesita o dublare financiara, o proiectie financiara pentru Summitul celor Trei Mari si nu numai, pentru anumite reuniuni care implica participare internationala, niciodata nu vom lasa sa se intample acest lucru. Consideram ca este foarte important sa avem aceste reuniuni importante, care sa aduca si vizibilitate, sa aduca incredere si in acelasi timp sa aiba o finalitate. (...) Deci noi ne dorim chiar un…