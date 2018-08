Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis cere CCR sa solutioneze un conflict juridic de natura constitutionala cu premierul Viorica Dancila, problema fiind legata de faptul ca pentru plecarea in concediu Dancila si-a delegat atributiile vicepremierului Paul Stanescu, fara a-l instiinta pe seful statului oficial…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri la CCR o cerere de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala in relatia cu prim-ministrul, seful statului motivand ca Viorica Dancila nu l-a informat ca intra in concediu si ca a desemnat un alt membru al Guvernului sa exercite atributiile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a negat miercuri informatiile aparute in mass-media potrivit carora si-ar fi delegat atributiile pentru sedinta de guvern de joi, 19 iulie. Presa a relatat ca in sedinta de guvern de joi ar putea fi adoptata Ordonanta de Urgenta pentru amnistie si gratiere.