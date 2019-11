Stiri pe aceeasi tema

- "Am inteles opinia colegilor mei. Nu este un gest de slabiciune, este un gest de demnitate. E un gest pe care l-am facut pentru partid. Am facut tot ce mi-a stat in putinta pentru a obtine un rezultat bun la alegerile prezidentiale. Se doreste o resetare a partidului", a declarat Viorica Dancila.…

- Viorica Dancila a demisionat de la conducerea PSD, iar presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, este presedinte interimar.Dancila a spus, la finalul CEX, ca ea va continua sa faca parte și va susține echipa care va conduce partidul. ”Fiecare coleg și-a spus opinia despre alegeri,…

- Este fierbere mare la CEX-ul PSD. Tot mai multe informații venite din interiorul partidului arara ca Viorica Dancila s-ar fi razgandit și nu iși va anunța demisia, așa cum Marcel Ciolacu a lasat sa se ințeleaga, luni, dupa discuția avuta cu Dancila și pe care o caracterizase drept “liniștita și constructiva.”…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni dimineața, dupa pierderea alegerilor prezidențiale de Viorica Dancila, ca „e timpul sa vedem unde am greșit cu adevarat la nivel central, sa judecam rațional și apoi sa trecem la fapte”. „Felicitari tuturor romanilor din țara și din…

- Sorin Roșca Stanescu Șezatoarea lui Iohannis s-a consumat. Ca de altfel și conferința de presa record a doamnei Viorica Dancila. Intre cele doua evenimente, parțial suprapuse, exista cateva diferențe esențiale. A fost un examen al loialitații candidaților fața de morala și fața de opinia publica. Dar…

- Viorica Dancila a vorbit in cadrul conferinței de presa pe care a susținut-o la Parlament, despre prioritațile pe care le-ar avea in calitate de președinte al Romaniei. „Vreau sa fac un referendum pe imunutate. Vreau sa fac eu ceea ce a promis și nu a facut Klaus Iohannis. O a doua prioritate este Schengenul.…

- Parlamentarii PSD care au votat Guvernul Orban vor fi exclusi din partid, a anunțat Viorica Dancila. Intr-o declarație de presa susținuta la sediul PSD,la scurt timp dupa votul din Parlament, Dancila a avut un mesaj pentru noul Guvern. “Vom face cea mai dura opoziție!”, a spus Dancila. Ea a numit noul…

- Viorica Dancila s-a aflat, vineri, fața in fața cu liderii social-democrati la primul CEx PSD dupa caderea Guvernului in urma validarii moțiunii de cenzura. Social-democrații din CEx ar fi votat, in unanimitate, debarcarea lui Mihai Fifor de la conducerea campaniei. Ca urmare, responsablitatea organizarii…