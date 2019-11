"Am inteles opinia colegilor mei. Nu este un gest de slabiciune, este un gest de demnitate. E un gest pe care l-am facut pentru partid. Am facut tot ce mi-a stat in putinta pentru a obtine un rezultat bun la alegerile prezidentiale. Se doreste o resetare a partidului", a declarat Viorica Dancila.

Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat s-a reunit marti pentru o analiza a rezultatelor inregistrate la prezidentiale, dupa ce candidatul PSD, Viorica Dancila, a pierdut alegerile in fata candidatului PNL, actualul presedinte, Klaus Iohannis. In urma unei sedinte maraton,…