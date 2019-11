Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, cea care a pierdut in fața lui Klaus Iohannis in al doilea tur al alegerilor prezidențiale, a mulțumit, dupa inchiderea urnelor, celor care au votat „cu inima, pentru unitate”, spunand ca PSD a recaștigat alegatorii pe care i-a pierdut la europarlamentare. „Mulțumesc colegilor mei…

- Viorica Dancila, președintele PSD, a afirmat imediat dupa afișarea exit-pollurilor, ca PSD a recuperat voturile pe care le-a pierdut la europarlamentare și a obținut 3 milioane de voturi, la fel de multe cat a avut in anul 2016, cand a intrat la guvernare. Iata principalele declarații ale lui Dancila:…

- Candidata PSD, Viorica Dancila, a facut o declaratie de 90 de secunde, dupa infrangerea categorica in alegerile prezidentiale in fata presedintelui Klaus Iohannis. Vreau sa ii felicit pe toti cei care au mers la vot. Vreau sa le multumesc in special celor care au votat cu inima Multumesc tuturor celor…

- Candidatul PSD, Viorica Dancila, a pierdut alegerile prezidentiale, potrivit datelor din exit poll-uri aceasta reusind sa fie votata doar de aproximativ 35% dintre cei care au mers la urne. Fostul premier considera ca PSD e pe un trend ascendent, adica a reusit sa ia cu un milion de voturi mai mult.

- In prima parte a vizitei la Ploiești, președintele Klaus Iohannis a plantat un stejar, in cadrul acțiunii ”Plantam Viitorul Verde”. Șeful statului a mers pe jos, prin Ploiești, spre sala in care a avut loc intalnirea cu cetațenii din județul Prahova. Klaus Iohannis a fost intampinat de…

- Liberalii lugojeni au furnizat una dintre cele mai mari surprize ale alegerilor prezidentiale. Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a reusit la Lugoj un scor istoric obtinand nu mai putin de 53,14% dintre voturile celor care au mers la urne. Dan Barna, candidatul USR, a fost votat de 15,11% dintre cei care…

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, dupa centralizarea rezultatelor din aproape 50% din sectiile de votare, Klaus Iohannis a obtinut 35,95% din voturile exprimate, Viorica Dancila – 25,64%, Dan Barna – 10,64% si Mircea Diaconu – 8,5%.Potrivit AEP, pana la ora transiterii acestei stiris-au…

- Ultimele date neoficiale de tip exit-poll, disponibile la partide, pentru ora 20.00, arata ca lupta pentru locul 2 ar putea fi transata in diaspora.Klaus Iohannis – 40% Viorica Dancila – 23% Barna – 16%Diaconu – 7%Paleologu – 6%Hunor – 4%Ramona Ioana…