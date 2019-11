Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Vrancea, Mihaita Lepadatu, a afirmat, duminica seara, ca dupa numaratoarea paralela a voturilor din toate cele 358 sectii de votare din judet, Klaus Iohannis a obtinut 59% din voturi, iar Viorica Dancila 27% din voturile exprimate, in timp ce candidatul USR PLUS, Dan Barna, are 10%."La…

- Candidatul PSD, Viorica Dancila, a obtinut 42,99% din voturile din judetul Olt in primul tur al alegerilor prezidentiale, fiind urmata de candidatul PNL, presedintele Klaus Iohannis, cu 29,72% din voturi, potrivit numaratorii informatiilor postate de Autoritatea Electorala Permanenta.In judetul…

- Presedintele Klaus Iohannis a obtinut, in Brasov, 41,38% la scrutinul de duminica, dupa numararea voturilor din peste 80% dintre sectii, conform numaratorii paralele efectuata de PNL Brasov.Conform presedintelui PNL Brasov, Adrian Vestea, candidatul sustinut de Alianta USR PLUS, Dan Barna,…

- Candidatul social-democrat la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a obtinut 47% din voturile teleormanenilor si este secondata de candidatul sustinut de PNL, Klaus Iohannis, cu 30% din voturi, conform numaratorii paralele realizate de PSD Teleorman. Presedintele organizatiei judetene a Partidului…

- Klaus Iohannis a obtinut 66,83% dintre voturile exprimate in judetul Sibiu, potrivit numaratorii paralele realizate de PNL, fiind urmat de Dan Barna, cu 11,02% si Viorica Dancila, cu 9,72%.Potrivit numaratorii paralele a voturilor realizate de PNL, Klaus Iohannis a obtinut 66,83% dintre voturile…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la Presedintia Romaniei, a obtinut peste 60% dintre voturile valabil exprimate in judetul Covasna, fiind urmat la mare distanta de Klaus Iohannis, releva numaratoarea paralela efectuata de organizatia judeteana a UDMR. Potrivit acesteia, din totalul de 65.527…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale l-a atacat, miercuri, pe premierul desemnat Ludovic Orban, despre care a spus ca parca joaca intr-o comedie, dar și pe președintele Klaus Iohannis, in cadrul unei intalniri electorale care a avut loc in județul Suceava, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a criticat marti seara anuntul presedintelui Klaus Iohannis care l-a nominalizat pe Ludovic Orban in functia de premier. Aceasta a atacat apoi si Opozitia care a semnat motiunea de cenzura pe motiv ca nu se poate mobiliza pentru un vot de investitura si il cheama pe…