Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila se intalneste la Bruxelles cu presedintele comisiei europene Jean-Claude Juncker. Discutiile vizeaza, in principal pregatirea preluarii de catre Romania a presedintiei...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Biroului Comitetului European al Regiunilor, unde a subliniat ca Romania va gazdui Summitul European al Regiunilor si Oraselor, in perioada exercitarii presedintiei la Consiliul Uniunii Europene,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Biroului Comitetului European al Regiunilor, unde a subliniat ca Romania va gazdui Summitul European al Regiunilor si Oraselor, in perioada exercitarii presedintiei la Consiliul Uniunii Europene,…

- Protest la Parlament in timpul discursului Vioricai Dancila. Un grup de protestatari a aparut, miercuri, pe holul Parlamentului, in timpul discursului premierului. Vezi galeria foto + 3 + 3 Protestatarii striga „Hoților”, „Infractorilor”, „Cuib de hoți și de mafioți”. Miercuri, Viorica Dancila prezinta in…

- Premierul Viorica Dancila va prezenta in parlament, de la ora 13.00, stadiul procesului de pregatire pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Prezent la Bruxelles pentru a se intalni cu oficiali europeni, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu,…

- Stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului UE Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila prezinta, astazi, în plenul reunit al Parlamentului, stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre România în primul…

- Premierul Viorica Dancila s-a incurcat, vineri, din nou, in propriile vorbe, in timp ce vorbea despre vizita facuta miercuri si joi in Portugalia. In loc sa vorbeasca de „preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene“ de catre Romania, premierul a nimerit „preluarea presedintiei Romaniei“.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, ca preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene constituie o prioritate pentru Guvern, precizand ca este o acordata o mare atentie atat organizarii, cat si pregatirii acestui lucru."Imi face o placere deosebita sa va intampinam…