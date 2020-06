Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Viorica Dancila acuza Executivul condus de Ludovic Orban ca a facut tot ce-a putut ca sa blocheze și sa intarzie noua majorare a alocațiilor votata de PSD și ca, din aceasta cauza, copiii din Romania nu au azi, de ziua lor, alocații de 300 de lei.Citește și: Rareș Bogdan, anunț…

- STUDIU World Vision Peste 91% dintre copii si adolcenti se simt stresati sau trec prin experiente tulburatoare din cauza pandemiei de COVID-19 * 75% dintre copii si adolescenti considera ca este dificil din punct de vedere emotional sa faca fata restrictiilor de distantare fizica si sociala. * 71% dintre…

- Ministerul Sanatatii a confirmat marti primul deces in urma coronavirus in randul personalului medical. Este vorba de un ambulantier in varsta de 53 de ani, din cadrul Serviciului de Ambulanta Suceava. Bilantul total a ajuns la 198 de decese.

- Autoritatile iraniene au anuntat miercuri 138 de decese din cauza noului coronavirus, care cresc la peste 3.000 de morti bilantul oficial al pandemiei in Iran, una dintre tarile cele mai afectate de covid-19, relateaza AFP.In contextul pandemiei, presedintele iranian Hassan Rohan a apreciat…

- Copiii din Romania trebuiau sa primeasca alocații duble inca de la 1 februarie, doar ca Guvernul Orban a amanat data aplicarii legii pana la 1 august. Decizia a fost luata deoarece cei șapte miliarde și jumatate de lei, banii necesari, nu erau prevazuți in buget.

- Partida de verificare dintre Anglia și Romania, care trebuia sa se dispute pe 7 iunie 2020, pe arena Villa Park din Birmingham, a fost anulata de catre Federația de Engleza de Fotbal, din cauza pandemiei de coronavirus.Totodata, a fost anulat și meciul amical Anglia-Austria, care trebuia sa aiba loc…

- Din cazua pandemiei de coronavirus care face revagii in Europa, dar in special in Italia, federația italiana de fotbal se gandește sa ceara amanarea desfașurarii EURO 2020, anunța Agerpres.Federatia italiana de fotbal (FIGC) va cere amanarea EURO 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, in speranta…

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a transmis un mesaj tuturor parinților din Romania care iși țin copiii acasa, dupa ce școlile au fost inchise, ca masura impotriva raspandirii noului coronavirus.