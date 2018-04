Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri, la Antena 3, ca asteapta sa vada ce hotarare va lua presedintele Klaus Iohannis referitor la cererea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar a subliniat totodata ca il va sustine pe ministrul Justitiei. "Nu am ezitat niciodata…

- Premierul Viorica Dancila are la dispoziție posibilitatea de a ataca la Curtea Constituționala un eventual conflict de natura constituționala, in cazul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Dancila a precizat ca nu se teme sa-și asume responsabilitatea, in…

- Klaus Iohannis a precizat, in legaura cu raportul prezentat de Tudorel Toader, ca este lipsit de claritate iar ministrul nu a aratat motive temeinice pentru revocarea șefei DNA. Prezent la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a precizat ca raportul și motivele prezentate de Tudorel Toader, pentru…

- Dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa prezentarea unui raport exploziv, apar primele reacții. In continuare, procedura dicteaza ca propunerea sa fie transmisa catre CSM, unde trebuie sa primeasca un aviz consultativ, urmand ca președintele…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…