- Prim-ministrul Viorica Dancila va prezenta, luni, un bilant la sase luni de guvernare, a anuntat, duminica seara, seful PSD, Liviu Dragnea. Dragnea a spus ca ministrii au obligatia de a prezenta masurile care au fost luate pe domeniile lor, spunand ca atat el, cat si premierul Viorica Dancila…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca in coalitia de guvernare nu a fost discutat subiectul unei posibile remanieri guvernamentale, in aceasta vara, mentionand totodata ca premierul Viorica Dancila va prezenta luni bilantul primelor sase luni de guvernare. "Va spun foarte sincer…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, duminica seara la Romania Tv, ca odata cu prezentarea pe care premierul Viorica Dancila o va face in bilanțul de șase luni in fruntea executivului, se va efectua și o analiza a actului de guvernare.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus duminica seara ca ministrii au obligatia de a prezenta masurile care au fost luate pe domeniile lor, spunand ca atat el, cat si premierul Viorica Dancila au "o oarecare mahnire" pentru ca membrii Guvernului nu isi fac timp sa comunice, macar o data pe saptamana, ceea…

- Guvernul se reunește marți in ședința. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni seara, la TVR, ca amnistia sau gratierea nu au fost subiecte de discutie la intalnirea de luni in cadrul coalitiei cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna…

- Liviu Dragnea ar intenționa adoptarea unei ordonanțe de urgența pentru amnistie și grațiere, insa premierul Viorica Dancila s-ar opune acestei masuri, potrivit unor surse citate de G4media.ro.Guvernul poate adopta OUG doar pe durata sesiunii extraordinare parlamentare, adica pana joi, 19 iulie.…

- 'Nu, nu am nicio emotie, cred in colegii parlamentari, cred in votul romanilor si cred ca atunci cand vorbim vorbim de democratie trebuie sa avem in vedere, in primul rand, votul romanilor, care au votat o coalitie de guvernare care a desemnat un guvern care trebuie sa puna in aplicare programul de…

- Presedintele Klaus Iohannis ar urma sa se intalneasca vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila, dupa ce miercuri a avut discutii cu guvernatorul si cu prim-viceguvernatorul BNR, in incercarea de a media conflictul dintre Guvern si Banca Nationala. Iohannis spunea ca spera ca intr-un…