- Fostul lider PSD Viorica Dancila a declarat vineri ca nu se simte amenintata de Paul Stanescu si de Carmen Dan, dupa ce acestia din urma au criticat-o in repetate randuri in ultima vreme. De asemenea, fostul premier a subliniat ca nu ii este teama ca Carmen Dan ar putea candida si ea la sefia Organizatiei…

- Scandal in PSD dupa alegerile prezidențiale. Social-democrații au ramas cu datorii de peste 60 de milioane de lei, facturi neachitate, dupa plecarea Vioricai Dancila de la conducerea partidului. Saptamana viitoare, liderii interimari ai PSD se intrunesc intr-o ședința in care se va discuta despre datoria…

- Liderului PSD, Viorica Dancila, i s-ar fi promis un mandat pe lista partidului la alegerile parlamentare din 2020, la schimb cu retragerea de la șefia partidului, dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale, spun surse din partid. De asemenea, Dancila ar urma sa revina la șefia organizației de femei…

- Viorica Dancila (PSD) a pierdut alegerile prezidențiale in județul Cluj in fața lui Klaus Iohannis (PNL). Scorul inregistrat de Iohannis este unul categoric: 81,18% - adica 301.979 voturi.Viorica Dancila a obținut 69.999 de voturi, asta fiind un procent de 18,81%. Citește și: Incepe…

- Viorica Dancila și Liviu Dragnea (foto: EuropaFM) Intr-o prima faza, cel mai probabil la maxim 20% din optiunile electoratului, la alegerile prezidentiale din noiembrie. Dupa aceea, insa, prim-ministrul Viorica Dancila va pierde mandatul de presedinte al partidului, disputele interne vor da castig de…

- Liderul PSD Viorica Dancila isi lanseaza, astazi, la Romexpo, programul de prezidentiabil. Desi lansarea oficiala a avut loc in luna august, PSD organizeaza un nou eveniment, in debutul campaniei electorale, pentru o reconfirmare a statutului liderului partidului, care a pierdut in urma cu doua zile…

- Joi, 19 septembrie, la orele pranzului, candidatul PSD la presedintia Romaniei, Viorica Dancila, si-a depus oficial, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidentiale -si semnaturile necesare. Organizatia PSD Dambovita a strans 47.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii Vioricai…