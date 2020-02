"Vom discuta despre asta. Eu vorbesc in numele meu, eu nu pot fi de acord cu o alianta la nivel national cu un partid care a votat impotriva Guvernului PSD", a spus Dancila, potrivit Agerpres.



Fostul premier a mentionat ca, la nivel local, sunt judete in care o astfel de alianta "este necesara", in altele aceasta deja exista, pentru ca au fost declaratii in acest sens, ea afirmand ca trebuie lasat la latitudinea fiecarei organizatii daca incheie o asemenea intelegere.

Cu privire la alegerile anticipate, Dancila considera ca acestea inseamna ''austeritate".