- Viorica Dancila, intrebata de Victor Ciutacu daca Adina Valean este o propunere "OK", a afirmat ca au fost colege timp de noua ani in Parlamentul European, ca o cunoaste foarte bine si ca o apreciaza. "Este un europarlamentar foarte bun. (...). O apreciez si vreau sa mai fac o precizare. (...). Pentru…

- SONDAJ ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: "Am doua sondaje. Unul terminat vineri seara și unul terminat in aceasta seara. Domnul Diaconu se afla pe locul 4 și nu reușește sa acumuleze, mai ales ca domnul Ponta a pierdut in ultimele doua saptamani din scorul pe care il inregistra la un moment dat. Imediat…

- UPDATE: Oficialii UE au anunțat, in cadrul unei conferințe de presa, ca Negrescu nu a fost acceptat pentru postul de comisar pentru ca propunerea nu a fost discutata de premier cu președintele Klaus Iohannis și nu a fost agreata de acesta, or un consens este absolut necesar UPDATE: Premierul…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale din noiembrie, Viorica Dancila, l-a atacat dur, vineri, într-un discurs rostit la Brașov, pe președintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca este „înalt ca bradul, dar leneș”, potrivit Mediafax. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale,…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a afirmat joi seara, la Constanta, ca un premier desemnat nu poate lua o decizie in legatura cu comisarul european propus de tara noastra si considera ca presedintele Klaus Iohannis a facut o "mare greseala" declarand la Bruxelles ca un guvern demis de drept in Parlament…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a lansat luni o serie de critici la adresa sefului statului, Klaus Iohannis, ea precizand ca Romania are ''cel mai iresponsabil'' presedinte pe care l-a avut tara noastra vreodata, unul care ''actioneaza constient impotriva propriului…

- Viorica Dancila anuntat oficial ca va face o alta propunere pentru functia de comisar european pe Transporturi. Premierul i-a luat apararea Rovanei Plumb, dand vina pe Klaus Iohannis si Dacian Ciolos pentru esecul Guvernului de la Bruxelles. Dancila a incercat si o ironie: „Despe invitatia la consultari,…

- Rovana Plumb a primit un vot negativ, joi, in Comisia juridica a Parlamentului European pentru funcția de comisar european.Klaus Iohannis spune ca decizia de la Bruxelles este ”o noua dovada a incompetenței premierului Viorica Dancila” și ii cere sa ca consulte Parlamentul și președintele…