- Premierul Viorica Dancila a afirmat, luni, ca cel mai mare esec in timpul celor sase luni de mandat ar fi ca nu a reusit sa aduca consens in societate si in colaborarea institutionala. Aceasta a adaugat ca nu toate institutiile au avut aceeasi abordare pentru un proiect comun pentru tara.

- Andreea Roșca (19 ani, 258 WTA) a caștigat turneul ITF de 25.000 de euro de la Torino, trecand in finala de slovena Kaja Jovan (17 ani, 261 WTA), scor 6-1, 6-1. Andreea Roșca este una dintre revelațiile anului 2018 in tenisul romanesc. Astazi a reușit cea mai importanta performanța din cariera, impunandu-se…

- Premierul Viorica Dancila si-a anulat tot programul oficial pentru ziua de vineri. Pentru prima data in mandatul sau, Dancila trebuia sa participe la sedinta comitetului tripartit, o intalnire cu...

- Premierul Viorica Dancila a subliniat joi importanta autostrazii Targu Mures - Campia Turzii, pentru a carei constructie a fost aprobata finantarea din Fondul de coeziune. "Saptamana aceasta am primit o veste buna de la doamna comisar european Corina Cretu. A fost aprobata finantarea din Fondul…

- Parteneriatul intre Politie si cetateni, permite nu doar cunoasterea problemelor cu care se confrunta comunitatea, dar identifica metode de solutionare a acestora, creand prin efort comun un mediu mai sigur. Astfel, oamenii legii au realizat un spot informativ pentru cetațenii Republicii Moldova.

- Proaspat calificata pentru ediția urmatoare a cupelor europene, gruparea timișoreana de volei feminin din elita s-a desparțit de capitanul ei din ultimele doua sezoane. UVT Agroland nu va mai miza in viitorul campionat pe Diana Balintoni, cele doua parți au convenit de comun acord sa nu prelungeasca…

- BERBEC Este foarte important ca in aceasta saptamana sa incerci sa stai mai mult in preajma partenerului de viata. Astfel vei putea invata lucruri noi si utile, si mai mult decat atat, vei ajunge sa il apreciezi mai mult. Daca esti singura, cel mai probabil in weekend vei petrece cu prietenii,…

- Cu ajutorul materialului minune, grafenul, savantii au reusit sa captureze lumina intr-un spatiu de dimensiunea unui singur atom. Aplicatiile practice ale acestei descoperiri sunt nenumarate, de la dispozitive electronice, senzori si alte tehnologii.