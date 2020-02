Viorica Dăncilă, despre candidatura la funcţia de preşedinte al PSD: "O să susţin o echipă care să relanseze partidul" "Nu candidez. O sa sustin o echipa care sa coordoneze si sa relanseze partidul pentru alegerile locale si parlamentare. (...) Sa vedem cu ce reforma vine fiecare candidat, echipa pe care o are in jur. Nu am discutat despre aceste lucruri (daca sunt mai multi candidati - n.r.), probabil ca astazi vom afla mai multe, nu fac parte din echipa de conducere a PSD. Probabil, astazi, vedem daca presedintele interimar va candida, eu sper sa candideze si sper sa ne pregatim cat mai repede pentru alegeri. Il sustin pe domnul Ciolacu, a preluat (partidul - n.r.) intr-o perioada dificila, am vazut ca a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

