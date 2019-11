Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost intrebata in direct la Romania TV in emisiunea lui Victor Ciutacu daca Adina Valean este o propunere ”ok” pentru postul de comisar european din partea Romaniei. ”Strict ca persoana fizica o apreciez pe Adina Valean, am fost colege, este un europarlamentar foarte bun.”,…

- ''Aceasta noua propunere din partea guvernului interimar din Romania in mod evident nu a fost coordonata cu presedintele Romaniei. Date fiind provocarile si oportunitatile si ce urmeaza, este in interesul tuturor ca Europa sa avanseze fara a mai intarzia si, oricine ar fi candidatul roman, el trebuie…

- Europarlamentarii PNL, Siegfried Mureșan și Adina Valean, ar putea fi luați in calcul pentru poziția de comisar european din partea Romaniei, au declarat surse din conducerea partidului, pentru MEDIAFAX. Insa, daca unul dintre cei doi chiar af fi propus, ar urma un scandal monstru in Parlamentul…

- iderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca Romania trebuie sa fie mult mai atenta cu propunerile pe care le face pentru postul de comisar european si ca vulnerabilitatile s-au intors impotriva noastra. "Mi-e teama ca si propunerile sau propunerea pe care a facut-o in persoana lui Dan Nica sa nu…

- "Presedintele nu trebuie sa organizeze consultari pe acest subiect, pentru ca nu este rolul presedintelui, este rolul premierului. Dar premierul, cand face o propunere, trebuie sa tina cont de conjunctura politica din Parlamentul European, de conjunctura politica din Romania si sa faca o propunere…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…

- Liderii aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, apreciaza ca Rovana Plumb, propunerea pentru functia de comisar european, ridica semne de intrebare la nivel european, asupra integritatii sale si exista o mare posibilitate de a fi respinsa, iar Romania ar fi umilita. "Am inteles ca doamna Dancila…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri ca a fost informat de premierul Viorica Dancila despre propunerile pentru functia de comisar european, seful statului considerand ca acestea nu sunt potrivite. Seful statului a relatat, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca premierul l-a…