Viorica Dăncilă, declaraţie surprinzătoare: Eu mi-aş dori să plec cât mai repede de la Palatul Victoria Dancila a tinut sa precizeze ca isi doreste ce este mai bine pentru romani si, de aceea, nu ar fi putut lua niciodata vreo masura impotriva lor. "Eu mi-as dori sa plec cat mai repede de la Palatul Victoria, pentru ca este un guvern interimar. Imi doresc stabilitate pentru aceasta tara. Imi doresc ca romanii sa aiba siguranta zilei de maine, imi doresc sa nu se mai vada din exteriorul granitelor tarii aceste lucruri, dar, cum am declarat in mai multe randuri, nu este vorba de a inlocui o persoana cu alta sau un guvern cu altul. Important este programul de guvernare. Nu este vorba sa faca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

