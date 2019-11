Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Viorica Dancila a anuntat miercuri seara ca PSD urmeaza sa depuna saptamana viitoare in Parlament o motiune simpla impotriva ministrului de Finante Florin Citu, pe fondul cresterii euro.

- Viorica Dancila a prezentat, miercuri, la „Sinteza zilei”, ce planuri are pentru finalul campaniei electorale pentru turul 2. In plus, liderul social-democrat a anunțat ca, saptamana viitoare, PSD va depune...

- PSD va depune o motiune simpla impotriva ministrului Finantelor Florin Citu, anuntul fiind facut de liderul PSD Viorica Dancila.Citește și: Vicepremierul Raluca Turcan face verificari la Poșta Romana și Casa Naționala de Pensii ”La inceputul saptamanii viitoare, vom depune o motiune…

- ”La inceputul saptamanii viitoare, vom depune o motiune simpla pentru domnul Citu in Senatul Romaniei, avand in vedere cresterea euro, crestere care ii afecteaza pe romani”, a declarat Viorica Dancila miercuri seara la Antena 3. Aceasta este prima motiune care vizeaza un ministru al Guvernului…

- Viorica Dancila a prezentat, miercuri, la Sinteza zilei, ce planuri are pentru finalul campaniei electorale pentru turul 2. In plus, liderul social-democrat a anunțat ca saptamana viitoare PSD va depune o...

- Viorica Dancila și PSD vor depune o moțiune simpla impotriva ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Anunțul a fost facut miercuri seara de Viorica Dancila la Antena 3. Tot saptamana viitoare, Viorica Dancila intenționeaza sa iși prezinte programul prezidențial, iar vineri va susține un discurs final,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a confirmat, marti seara, posibilitatea ca PSD sa depuna, în luna februarie a anului viitor, o motiune de cenzura împotriva guvernului liberal condus de Ludovic Orban.

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a afirmat, joi seara, intrebata cum va colabora cu guvernul PNL daca va deveni presedinte, ca actualul guvern ”nu va rezista”, liderul PSD anuntand ca va depune motiune de cenzura in luna februarie. Dancila sustine, de asemenea, ca va contesta modalitatea prin care…