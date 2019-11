Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a caștigat turul II al alegerilor prezidențiale, in orașul Zlatna, la o diferența destul de mare fața de Viorica Dancila. Voturi valabil exprimate: 3.369. 1. Klaus Iohannis a obținut 2.188 de voturi (64.94%). 2. Viorica Dancila doar 1.181 (35.06%). Pe țara, conform datelor provizorii…

- Ziarul Unirea Alegeri prezidențiale 2019 turul 2: Viorica Dancila a caștigat și la Bucium: Ultimele 3 REDUTE ale PSD in judetul Alba Dupa ce s-a confirmat ca Viorica Dancila a caștigat in orașul Abrud și in comuna Ciuruleasa și Buciumul se alatura ultimului bastion al PSD in Alba. Rezultate voturi Ciuruleasa:…

- Turul I al alegerilor prezidențiale a fost caștigat clar de Klaus Iohannis, actualul președinte al Romaniei, pe locul secund clasandu-se Viorica Dancila (PSD). In orașele din județul Bacau s-a menținut trendul general, fara mari surprize. Cea mai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Senatorul ALDE de Buzau Dorin Badulescu face apel la toate partidele de dreapta si sustinatorii acestor formatiuni sa se uneasca si sa-l sprijine in turul al doilea pe candidatul PNL, Klaus Iohannis. In judetul Buzau, candidatul sustinut de ALDE si Pro Romania, Mircea Diaconu, s-a clasat pe locul…

- Cetatenii cu drept de vot din judetul Ialomita au votat masiv PSD la alegerile prezidentiale 2019. Conform independentonline.ro, rezultatele partiale arata ca Viorica Dancila a obtinut 32,71%, adica 30.773 de voturi, urmata de Klaus Iohannis, cu un procent de 32,13%, adica 30.225 de voturi.

- Candidatul UDMR la alegerile prezidentiale, Kelemen Hunor, a castigat detasat alegerile in judetul Covasna, intrunind peste 60% din sufragiile electoratului, acesta fiind urmat de candidatii PNL si PSD, Klaus Iohannis si Viorica Dancila. Potrivit datelor finale publicate luni pe site-ul…

- Candidatul PSD, Viorica Dancila, s-a clasat pe primul loc in judetul Giurgiu, dupa ce a fost votata de 48.571 de persoane (42,8%), pe locul doi aflandu-se Klaus Iohannis cu 34.570 de voturi (30,49%), iar pe trei, Mircea Diaconu cu 11.208 voturi (9,88%) potrivit rezultatelor prezentate de AEP. Aceeasi…

- Klaus Iohannis a castigat alegerile in judetul Bacau, potrivit centralizarii finale a datelor de la toate cele 635 de sectii de votare. Presedintele in exercitiu a obtinut 90.790 de voturi, ceea ce inseamna un procent de 36,6%. Pe pozitia a doua s-a clasat candidatul PSD, Viorica Dancila, cu 63.063…