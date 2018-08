Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca se vor gasi solutii pentru a se aloca o cladire pentru Ministerul Afacerilor Externe. "Cu siguranta este nevoie de o cladire, am discutat cu domnul ministru, vom gasi solutii pentru acest lucru", a declarat seful Executivului. Precizarea premierului a fost…

- "Cu siguranta este nevoie de o cladire, am discutat cu domnul ministru, vom gasi solutii pentru acest lucru", a declarat seful Executivului. Precizarea premierului a fost determinata de o rugaminte pe care ministrul Afacerilor Externe i-a adresat-o la intalnirea cu sefii misiunilor diplomatice…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, seful Executivului a subliniat importanta intensificarii consultarilor si cooperarii bilaterale pe toate temele de interes comun, precum "sporirea prezentei investitionale, racordarea ireversibila a Republicii Moldova la UE si, implicit, la Romania, sub raport…

- "Romania are o traditie diplomatica solida. Personalitati precum Titulescu au modelat relatiile internationale in epoca lor, Marea Unire are in spate si munca unor diplomati remarcabili. Am avut, de-a lungul istoriei, si esecuri in materie de politica externa, dar niciodata nu am fost ridicoli. Niciodata…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi susține, intr-un comunicat de presa, ca turneul premierului Viorica Dancila in Balcanii de Vest este cea mai mare rușine din istoria diplomației romane, iar deplasarile șefului Executivului trebuie blocate imediat.Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai Cabinetului au stabilit marți, 3 iulie in cadrul ședinței operative convocata la Guvern, masurile necesare pentru sprijinirea oamenilor și comunitaților afectate de inundații. O parte dintre masurile de intervenție rapida urmeaza sa fie adoptate…

- Guvernul a adoptat joi ordonanta de urgenta pentru infiintarea Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de astazi a Guvernului a fost adoptata, printr-o ordonanta de urgenta,…

- Iohannis, despre investigarea crimelor comunismului: ”Ne aflam intr-o situație de blocaj, este fundamentala sancționarea faptelor care au reprezentat un atac direct la adresa demnitații umane”, a spus președintele, marți, la Palatul Cotroceni, in cadrul ceremoniei de decorare a unor foști deținuți politic.…