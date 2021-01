Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila, critica atitudinea oficialilor zilei pentru faptul ca n-au luat poziție in cazul de otravire al Doinei Pana. Ea arata cu degetul și spre Marcel Ciolacu, președintele PSD. „E intolerabila lipsa de reacție a oficialitaților in cazul otravirii fostului…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, critica, intr-un mesaj publicat pe Facebook, prima saptamana de guvernare a Guvernului Cițu, despre care spune ca a dat „deja” cinci „țepe uriașe” romanilor.

- „Va anunț ca starea de sanatate a lui Liviu Dragnea s-a agravat! Brusc! Cand a fost transferat la spitalul penitenciarului Jilava era asimptomatic. M-a sunat atunci și v-am informat pe toți! De 2 zile nu reușim sa luam legatura cu el, iar cei de acolo refuza sa dea orice explicație familiei, avocatului…

- Marcel Ciolacu a reacționat printr-un mesaj postat pe Facebook la propunerea lui Florin Cițu ca premier din partea PNL și a asigurat ca PSD nu poate vota niciodata „o asemenea rușine de propunere, iar daca USR și UDMR o vor face, atunci vor fi partași la aceasta catastrofa naționala!”.Liderul PSD mai…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, raspunzând unei întrebari, ca nu a primit la promulgare legea modificata de PSD care prevede redeschiderea piețelor. În replica, liderul PSD, Marcel Ciolacu, îl acuza pe Iohannis ca "minte din nou”, pentru ca actul normativ…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat joi ca Daniel Tudorache nu va fi validat de viitorul Parlament pentru ca acesta nu mai este in acest moment membru al PSD. „A inceput o ancheta dupa ce s-au intocmit listele. Am avut o discutie cu el, tot respectul pentru decizia sa, in acest moment nu mai…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o declarație in aceasta seara de la Palatul Cotroceni in care a atacat la scena deschisa și exclusiv Partidul Social Democrat (PSD) pe care l-a acuzat de toate relele din ultimii 30 de ani din Romania și a declarat ca toate tentativele sale de a promova modernizarea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atenția intr-o postare pe Facebook ca prin rectificarea bugetara, banii romanilor au ajuns „pe mana Clanului Camatarilor liberali”. „Se confirma ceea ce am spus in decembrie anul trecut, cand PNL si-a angajat raspunderea pe bugetul pentru 2020: fondurile ajung…