Stiri pe aceeasi tema

- Document privind pesta africana, depus la președinție Ministerul Agriculturii anunta ca a depus, ieri, la Administratia Prezidentiala un document cu privire la aparitia si evolutia pestei porcine africane în România, în urma aprecierilor publice formulate de presedintele Klaus Iohannis.…

- In cursul zilei de vineri, 7 septembrie, la Administratia Prezidentiala a fost depus un document privind modul in care evolueaza pesta porcina africana in Romania, informeaza Ministerul Agriculturii.

- Fostul Ministru al Justiției, Monica Macovei, considera ca manipularea PSD și Dragnea a depașit orice limite. Macovei a izbucnit dupa scandalul scrisorii trimise de Rudolph Giuliani catre Klaus Iohannis, Liviu Dragnea și Viorica Dancila. "PSD și Dragnea au ajuns sa se foloseasca de…

- Critici dure aduse de senatorul Mihai Goțiu in scandalul scrisorii trimise de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani catre președintele Klaus Iohannis, șefului PSD, Liviu Dragnea, și premierului Romaniei,Viorica Dancila. "Dai un ban, dar stai cu Giuliani, Dragnea și penalii. Iar…

- Senatorul american Christopher Murphy afirma ca scrisoarea avocatului Rudy Giuliani, "purtator de cuvant al lui (Donald) Trump", contrazice poziția Departamentului de Stat al SUA privind situația corupției din Romania, subliniind ca avocatul a fost platit pentru acest lucru.Citește și: Procurorii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…

- Prim-ministrul Viorica Dancila spune ca intrevederea avuta miercuri cu presedintele Klaus Iohannis se inscrie in mecanismul de cooperare institutionala dintre Guvern si Administratia Prezidentiala si a avut ca tema pregatirea preluarii si exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila refuza sa participe la receptia organizata, vineri seara, de ambasada SUA cu ocazia Zilei Independentei. Sursele citate de Mediafax au precizat ca nici presedintele Senatului, Calin Popescu…