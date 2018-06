''Decizia instantei de judecata in cazul presedintelui PSD ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influenta arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista deja o decizie a CCR ca trebuie modificat pentru a fi in acord cu regulile Constitutiei. Intr-un stat democratic, incertitudinile nu au ce cauta in infaptuirea actului de justitie, iar atat timp cat exista decizii ale CCR pe care unii judecatori le accepta, altii nu, nu ne putem gandi decat ca aceasta hotarare de condamnare nu se va mentine si dupa recursul…