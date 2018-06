Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca a lansat amenintari in stil mafiot la adresa premierului Viorica Dancila, seful statului afirmand, joi, ca nu si-ar permite sa ameninte pe cineva. “Daca cineva se uita prea des la filme cu mafioti, e problema sa”,…

- Consiliul interministerial pentru pregatirea si exercitarea presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene s-a reunit, marti, la Palatul Victoria. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, in cadrul intalnirii de lucru prezidate de prim-ministrul Viorica Dancila au fost prezentate progresele inregistrate…

- Presa internationala prezinta in mod diferit cauzele care l-au determinat pe presedintele Klaus Iohannis sa ii ceara demisia premierului Viorica Dancila. Astfel, in timp ce jurnalistii americani si britanici sustin ca supararea lui Iohannis e mai veche si are la baza inclusiv haosul fiscal…

- Dragnea și Dancila, declarații contradictorii privind trimiterea propunerii de ambasador in Israel, la președintele Iohannis. Monica Dorina Gheorghița este propunerea Guvernului pentru postul de Ambasador in Israel. Liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe șeful statului ca nu avem ambasador in aceasta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila nu are de ce sa demisioneze. "Nu are de ce sa-si dea demisia si are suportul nostru in continuare", a spus Dragnea. Social democrații susțin ca declarația de vineri…

- „Esențial este sa ințelegem ceea ce s-a facut pentru oameni, sa renunțam la discursul politic și sa ne gandim daca acest lucru aduce un plus de imagine sau face bine Romaniei sau romanilor. Programul de guvernare al PSD a avut parte de la inceput de o respingere automata din partea adversarilor partidului…

- Deputatul PNL Raluca Turcan a cerut demiterea Olguței Vasilescu, ministrul Muncii, acuzata ca a mințit de la tribuna Parlamentului, atunci cand a afirmat ca viramentele la Pilonul II de pensii nu vor scadea ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat. ”Daca tot va laudați cu creșterea…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. La sedinta nu va lua parte si…