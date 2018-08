Stiri pe aceeasi tema

- „Am fost descumpanita de virulenta atacurilor lansate asupra mea, dar cu timpul am inteles un lucru. Ca cei mai inversunati adversari care imi numara virgulele si greselile de exprimare nu au altceva de criticat", a declarat premierul Viorica Dancila. Dancila a dat vina pe oboseala pentru greselile…

