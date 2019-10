Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat miercuri, la Zalau, ca toti parlamentarii care vor vota luni, noul Guvern, vor trebui sa raspunda in fata romanilor, in conditiile in care, in opinia sa, este vorba de un program de guvernare de austeritate, in care nu se regasesc masurile luate de actualul…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat miercuri, la Zalau, ca tragedia de la Colectiv nu trebuie folosita de oamenii politici pentru a castiga capital electoral. "Eu cred ca sunt lucruri care trebuie...

- Premierul desemnat Ludovic Orban sustine ca, in cazul in care noul Guvern nu va fi investit, Viorica Dancila va trebui sa negocieze cu presedintele Klaus Iohannis numele comisarului european propus de Romania. Orban afirma ca scenariul ca Dancila s-ar putea autopropune comisar in cazul in care pierde…

- „Știu ca intrebarea este de ce nu ne prezentam la vot și de ce nu votam Guvernul Orban. Pentru ca noi nu putem sa susținem un program de guvernare care ia masuri impotriva romanilor. Daca veneau cu un program de guvernare prin care continuau masurile bune și nu vorbeau de austeritate (...), poate…

- Premierul demis, Viorica Dancila, il ataca pe seful statului ca nu urgenteaza formarea unui nou Guvern si ca acesta ar urma sa plece intr-o deplasare externa, cu toate ca Romania nu are o noua echipa validata pentru Palatul Victoria.

- Vouchere pentru persoanele cu dizabilitați/ Violeta Raduț: “PSD va continua sa lupte pentru bunastarea romanilor” in Politic / on 16/10/2019 at 13:41 / Persoanele cu dizabilitati vor primi vouchere in valoare de pana la 23.000 de lei pentru achizitia de echipamente moderne, incepand cu…

- Premierul l-a criticat pe Klaus Iohannis pentru amanarea respectarii deciziei Curtii Constitutionale care il obliga sa o revoce pe Ana Birchall si sa numeasca ministrii interimari. ”Tot ce face merge spre Penal. Ma voi consulta cu juriștii și vom vedea ce vom face. Sunt alegeri prezidențiale...…

- „A mai trecut o zi fara vreun semn din partea partidelor de opoziție in ceea ce privește Pactul pentru bunastarea romanilor, inca o zi de indiferența și dispreț pentru ce ar trebui sa fie o asumare ferma ca vor continua masurile pentru creșterea nivelului de trai. Orice partid care vrea sa ajunga…