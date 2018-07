Viorica Dancila calca in picioare diplomatia cu o noua gafa: A confundat capitala Muntenegrului cu capitala Kosovo

Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, condidera ca ”presa de dreapta” se ia pe nedrept de Viorica Dancila. Ce sariți atata, zice Ștefanescu, minimalizand uriașa gafa a premierului roman care a confundat Priștina, capitala Kosovo, cu Podgorița, capitala Muntenegrului, lasandu-și masca…

- Presedintele PNL Ludovic Orban i-a solicitat lui Liviu Dragnea, "sa o tina acasa" pe Viorica Dancila, pentru ca altfel risca sa dinamiteze relatiile internationale ale Romaniei. Cererea liderului liberal vine in contextul in care Dancila a incurcat capitala Muntenegrului cu capitala Kosovo.

- Premierul Viorica Dancila a facut o noua gafa in timpul declaratiilor comune cu omologul muntenegrean, Dusko Markovic, ea afirmand ca se bucura ca se afla la Pristina, capitala Kosovo, desi se afla in capitala Muntenegrului, Podgorica. „Ma bucur sa ma aflu astazi la Pristina in prima vizita a unui prim-ministru…

