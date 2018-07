Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila isi prezinta luni, la Palatul Victoria, bilantul la sase luni de guvernare, potrivit Romania TV. Mandatul celui de al treilea premier al majoritatii PSD ALDE in decurs de un an si jumatate a fost marcat de critici atat din partea opozitiei, cat si din partea romanilor, care…

- Premierul Viorica Dancila isi prezinta luni, la Palatul Victoria, bilantul la sase luni de guvernare. Mandatul celui de-al treilea premier al majoritatii PSD-ALDE in decurs de un an si jumatate a fost marcat de critici atat din partea opozitiei, cat si din partea romanilor, care au iesit in strada sa…

- Plangerea penala impotriva V. Dancila și a lui L. Dragnea, la DIICOT Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Parchetul de pe lânga Înalta Curte a trimis la DIICOT plângerea formulata de presedintele…

- PNL devine oficial si indubitabil o unealta a unor interese oculte prin plangerea penala depusa de liderul liberalilor, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila, a afirmat joi presedintele Organizatiei de Femei a PSD, Rovana Plumb. Citește și: Ludovic Orban, prima declarație dupa…

- Ludovic Orban a sesizat Parchetul General, in cazul Ambasadei din Israel; Dancila și Dragnea, vizați pentru inalta tradare și divulgarea de informații secrete, au precizat surse liberale pentru Libertatea. Potrivit surselor citate, sesizarea a fost inregistrata la Parchetul General de catre liderul…

- Plangerea pe numele Vioricai Dancila a fost depusa la Parchetul General. Potrivit unor surse „Adevarul“ motivele plangerii penale ar fi: inalta tradare, uzurparea functiei publice, divulgare de informatii nepublice si prezentarea cu rea-credinta de date inexacte presedintelui Romaniei in scopul ascunderii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis a discutat, printre altele, si despre o platforma de consultare cu privire la posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, printre cei invitati sa emita un punct de vedere…

- In cadrul discuțiilor purtate cu acest prilej au fost evocate legaturile tradiționale de prietenie dintre cele doua țari, consolidate pe parcursul a 70 de ani de relații diplomatice neintrerupte. A fost evidențiat, totodata, nivelul excelent atins, in prezent, in cadrul cooperarii dintre Romania…