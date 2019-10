Viorica Dăncilă, avertisment pentru politicieni: Tragedia de la Colectiv nu trebuie speculată politic "In niciun caz, niciun om politic nu trebuie sa foloseasca tragedia unor oameni pentru a castiga puncte electorale. Nu voi accepta niciodata asa ceva si nu voi face niciodata asa ceva. (...) Sunt alaturi de familiile indurerate si le doresc multa sanatate celor care au fost in acest tragic eveniment. S-a schimbat, dar mai avem de schimbat si eu sunt alaturi de orice proiect care aduce siguranta pentru cetatean. Vreau sa vorbesc nu in calitate de premier, ci ca mama si imi dau seama ce este in sufletul celor care si-au pierdut copiii, in sufletul celor care i-au pierdut pe cei dragi",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

