Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa construiasca in parteneriat public-privat Aeroportul București Sud, o banca de Sange și un complex de schi. Anunțul a fost facut, joi, in ședința de la Palatul Victoria. In plus, Executivul a decis sa inființeze Agenția Naționala pentru Formare profesionala Inițiala, in sistem dual,…

- Procedurile de achizitii publice au fost simplificate de guvern Foto: gov.ro Procedurile de achizitii publice au fost simplificate de guvern prin adoptarea unei ordonante de urgenta în urma cu câteva zile, cu scopul de a stimula investitiile. Saptamâna viitoare, executivul…

- Cele mai importante asociatii care militeaza pentru un sistem rutier national modern trag un semnal de alarma cu privire la intentia Executivului de a implementa parteneriatul public-privat (PPP) pentru construirea de autostrazi. Asociatia Pro Infrastructura si Asociatia Construim Romania (ASCORO) sustin…

- Asociatia Pro infrastructura, despre autostrada din Moldova. Guvernul a ales ca le raspunda cetațenilor din Moldova cu „harți facute pe genunchi, fara nicio valoare” și cu „termene fanteziste care nu mai pot pacali pe nimeni”, au precizat reprezentanții Asociației Pro infrastructura. Reacția reprezentanților…

- "Pe ordinea suplimentara, a fost adoptata aprobarea primei liste a proiectelor strategice de investitii ce urmeaza sa fie derulate in parteneriat public-privat. Pentru aceasta prima lista vorbim despre constructia unor autostrazi, operarea retelei de spitale CFR si complexul medical Carol Davila,…

- Potrivit premierului, in acest prim pachet de investitii sunt curpinse Autostrada Ploiesti – Comarnic – Brasov, Autostrada Targu Mures – Targu Neamt – Iasi – Ungheni, Autostrada Bucuresti – Craiova – Lugoj, de la Craiova si ramificatie spre Calafat. In acelasi pachet de investitii este inclus si un…

- Guvernul va adopta un pachet de investitii strategice realizate prin parteneriat public-privat, urmand sa fie realizate, in acest fel, trei autostrazi, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, inainte de sedinta de guvern. Anuntul premierului vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a criticat ritmul…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, primul pachet de investitii strategice, care vor fi realizate prin parteneriat public-privat, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astazi adoptam primul pachet de investitii strategice, care vor fi realizate prin parteneriat public-privat. Ma refer la autostrada…