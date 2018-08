Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a afirmat vineri ca a fost descumpanita de virulenta atacurilor lansate asupra sa, precizand ca a facut greseli din cauza presiunii si a oboselii imense. "Am fost descumpanita de virulenta atacurilor lansate asupra mea (...) Da, poate ca am gresit, este o presiune imensa, este…

- Premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere, miercuri in Republica Moldova cu reprezentantii Asociatiei Investitorilor din Romania, printre subiectele discutate fiind si racordarea Republicii Moldova la Uniunea, transmite Guvernul.

- Romanii care vor sa obțina mai mult de la banii lor sunt așteptați, incepand cu 9 august, la cursurile “Școala de bani”. 1.000 de angajați ai bancii, pregatiți sa acționeze ca adevarați profesori de educație financiara, ii așteapta in fiecare joi pe participanți, in 100 de sucursale BCR din intreaga…

- "Ii solicit lui Dragnea sa o tina acasa pe Dancila. Daca o mai lasa sa umble libera prin lume, va ajunge un pericol public la adresa relatiilor internationale ale Romaniei. Ca mai face cate o gafa in fata Parlamentului sau la vreo emisiune televizata, ii mai putem trece cu vedere incapacitatea ei…

- In luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii in vederea realizarii autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. “Astazi se discuta, intr-o prima lectura, studiul de fundamentare pentru…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, in plenul Parlamentului, ca sunt minciuni informatiile cu privire la transpunerea legislatiei penale din Romania si ca pentru opozitie nu conteaza realitatea si adevarul, ci doar “punerea unor etichete”. Ea a spus ca nu o deranjeaza ca i se cere socoteala pentru…

- Președintele României, Klaus Iohannis, a lasant, sâmbata, un atac fara precedent la adresa PSD și la liderul partidului, Liviu Dragnea, spunând despre social-democrați ca ”ar trebui sa se teama de români”. "Mi s-a parut ca scena politica româneasca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata seara, pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, cu prilejul inaugurarii rutei de transport aerian Tallinn-Constanta, ca spera ca aceasta conexiune directa intre Romania si Estonia sa impulsioneze turistii romani si estonieni sa viziteze cele doua…