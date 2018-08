Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea largita a PSD va analiza, vineri și sambata, in stațiunea Neptun, activitatea miniștrilor social-democrați dupa șapte luni de mandat și va stabili daca se impune o remaniere guvernamentala. Premierul Viorica Dancila va prezenta un bilanț al guvernarii și o analiza pe fiecare ministru in…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, se afla in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. De altfel, Ambasada SUA a confirmat pentru AGERPRES ca ambasadorul Klemm are programata,...

- Liderii PSD se vor reuni, la Neptun, la finalul acestei saptamani, pentru Comitetul Executiv al partidului, o ședința care se anunța una exploziva. Un prim punct fierbinte pe ordinea de zi va fi evaluarea miniștrilor din Guvernul Dancila, dar se va discuta aplicat și despre o eventuala suspendare…

- Senatorul Ecaterina Andronescu, membru PSD care i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea, a povestit la Adevarul Live momentul primei intalniri cu actualul sef al social-democratilor, la inceputul anilor 2000, cand Dragnea d-abia intrase in partid.

- Mai multi lideri social-democrati s-au strans, vineri, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National, printre acestia numarandu-se Viorica Dancila, Gabriela Firea, dar si mai multi vicepresedinti si parlamentari ai PSD.

- Noul guvern al Italiei planuieste sa faca un recensamant al comunitatii romilor pentru a-i putea expulza pe cei care locuiesc ilegal in tara, conform ministrului de Interne Matteo Salvini, scrie Reuters.Citește și: Intalnire DECISIVA intre Liviu Dragnea și Tariceanu: liderul PSD poate juca…

- Premierul Viorica Dancila a venit, sambata noapte, la petrecerea de la Neptun a tinerilor social-democrati, care incheie editia a doua a Scolii Politice de vara a TSD. Seful Executivului a ajuns la petrecere, care s-a desfasurat la un club aflat pe plaja din Neptun, putin dupa miezul noptii, insotita…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in sedinta Comitetului Executiv National de luni se va discuta doar despre mitingul pe care social-democratii intentioneaza sa il organizeze in acest weekend in Bucuresti. "Avem o intalnire pentru miting, doar pentru miting", a spus Dragnea,…