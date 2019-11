Stiri pe aceeasi tema

- Exit poll IRES alegeri prezidentiale 2019, primul tur, ora 21.00. Klaus Iohannis 38,5 Viorica Dancila 22% Dan Barna 16,1% Mircea Diaconu: 7,9% Theodor Paleologu: 6,1% Kelemen Hunor: 3,9 % Alexandru Cumpanașu: 1,2% Citeste si: ALEGERI PREZIDENTIALE…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat vineri, la Targu-Jiu, cu privire la faptul ca au fost inregistrate 2.000 de plicuri cu voturi prin corespondenta pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, ca PSD va contesta acest lucru. „Vom contesta acest lucru. Nu este…

- El a mentionat ca sub nicio forma nu vor mai fi plecari ale parlamentarilor social-democrati la alte partide. 'Este dreptul opozitiei, in fiecare sesiune au dreptul constitutional sa depuna o motiune de cenzura. O data, in Romania, s-a intamplat si puterea sa depuna motiune de cenzura, Guvernul…

- Nou termen pana la care romanii din diaspora se pot inscrie in registrul pentru vot prin corepondența la scrutinul de la prezidențialele din aceasta toamna.Citește și: BREAKING Soția lui Gheorghe Dinca va fi AUDIATA din nou de procurori - De ce e suspectata "Acest termen va fi extins…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a facut un apel la Guvernul Romaniei si la Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) sa aprobe prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani din strainatate, atat pentru votul prin corespondenta, cat si pentru solicitarea infiintarii de sectii…

- Aproape 9.000 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta prin portalul www.votstrainatate.ro, la 20 de zile de cand acesta a fost lansat. "Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, in doar 20 de zile de functionalitate a portalului www.votstrainatate.ro, numarul…