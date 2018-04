Viorica Dăncilă, anunţ pentru români: Cresc toate pensiile "Contributiile la Pilonul II de pensii in ianuarie 2017 erau de 493 de milioane de lei, in ianuarie 2018 - 590 de milioane de lei. Deci, vorbim de o crestere de 19,6%. Deci, ati vazut ca apar foarte multe stiri care vor sa creeze incertitudine. Eu zic ca pana nu venim cu o forma finala, toate aceste speculatii... In niciun caz pensionarii nu vor pierde. (...) Dar in acelasi timp se vehiculeaza din ce in ce mai mult faptul ca un pensionar are posibilitatea sa opteze pentru Pilonul II de pensie sau nu. Orice decizie pe care o vom lua legat de Pilonul II de pensii va fi foarte bine argumentata,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

