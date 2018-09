Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca i-a cerut prim-ministrul Olandei, Mark Rutte, ca tara sa sa sprijine demersul aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. Seful Executivului roman a adaugat ca acest subiect nu trebuie legat de cel al Mecanismului de Verificare si Cooperare (MCV).

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, miercuri, omologului olandez, Mark Rutte, sprijinul Olandei pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, subliniind ca tara noastra indeplineste criteriile tehnice de accedere si ca aceasta tema nu trebuie legata de problematica Mecanismul de Cooperare si Verificare.…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, aflat in vizita in Romania.Cei doi inalti oficiali vor avea o intrevedere, urmata de declaratii comune de presa. Apoi este programat un dineu oficial oferit de…

- Aderarea tarii noastre la Schengen a fost adusa in discutie in cadrul primei vizite pe care premierul olandez Mark Rutte o efectueaza in Romania. “Am reiterat dorinta Romaniei de a adera cat mai repede posibil la Spatiul Schengen”, a anuntat Klaus Iohannis, citat de gds.ro, in cadrul declaratiei de…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, dupa intalnirea cu premierul Olandei, Mark Rutte, despre șansele ca Romania sa fie primita in spațiul Schengen. Președintele considera ca motivul care sta in calea Romaniei este de origine politica, produs de modificarile la legile justiției.”Comisia Europeana…

- Premierul Viorica Dancila considera ca gestul primarului Capitalei, Gabriela Firea, de a cere demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, nu denota un conflict, ci „o discutie intre doua colege”. Ea a...

- Premierul Viorica Dancila a afirmat vineri ca a fost descumpanita de virulenta atacurilor lansate asupra sa, precizand ca a facut greseli din cauza presiunii si a oboselii imense. „Am fost descumpanita...

- Q magazine a cerut premierului olandez Mark Rutte sa precizeze care sunt acele articole din Codurile Penale care ingrijoreaza Guvernul sau si daca a cerut oficialilor romani informatii si lamuriri despre aceste articole.