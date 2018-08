Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, in deschiderea sedintei de Guvern, ca a cerut ministrului Transporturilor o evaluare a starii tuturor podurilor din Romania, pentru a fi prevenite tragedii precum cea petrecuta recent in Italia. "Am cerut ministrului Transporturilor o evaluare completa…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Apararii, Mihai Fifor, au discutat joi, la Guvern, cu ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, despre incheierea unui nou Acord de cooperare in domeniul apararii intre Romania si Marea Britanie.

- "Anuntul facut de ministrul Tudorel Toader nu face decat sa aduca in plus, din partea unei persoane care are autoritatea functiei ministeriale dar si autoritatea profesionala, in atentia noastra faptul ca actul de justitie in Romania a fost profund si grav viciat din cauza practicilor ilegale de…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca se va discuta, intr-o prima lectura, despre realizarea autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, fiind primul proiect in parteneriat public-privat demarat in Romania. Dancila a spus ca in luna august vor incepe procedurile…

- Parlamentarii USR cer demiterea ministrului Transporturilor, Lucian Sova, acuzand ca blocheaza proiectele mari de infrastructura ale Romaniei. Ei il caracterizeaza pe Sova drept „un veritabil ministru anti-autostrazi”, dupa ce acesta a declarat saptamana trecuta ca multinationalele vor pleca atunci…

- Doua aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation) au intrat vineri in flota transportatorul aerian de stat Tarom. Aeronavele nou intrate in flota in Anul Centenarului poarta numele iconice ale personalitatilor care au contribuit, de-a lungul istoriei, la Unirea romanilor: “Mihai Viteazul” si “Alexandru…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca Romania va primi cu 8% mai multe fonduri grație alocarilor facute pentru politica de coeziune. Anunțul a fost facut la inceputul ședinței de guvern. Viorica Dancila, la inceputul ședinței de guvern, a precizat ca Romania urmeaza sa primeasca cu 8% mai multe fonduri…