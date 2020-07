Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila susține ca decizia Bancii Mondiale prin care Romania intra in topul țarilor cu venituri ridicate, pentru anul 2019, arata ca rezultatele guvernarii PSD au fost unele foarte bune și demonteaza ”minciunile, manipularile și atacurile” PNL. Anunțul a fost facut pe contul de Facebook al fostului…

- Fostul premier Viorica Dancila arata ca decizia Bancii Mondiale prin care Romania intra in topul țarilor cu venituri ridicate, pentru anul 2019, arata ca rezultatele guvernarii PSD au fost unele foarte bune și demonteaza ”minciunile, manipularile și atacurile” PNL.Citește și: SONDAJ CURS -…

- UPDATE Guvernatorul Mugur Isarescu este acuzat de CNSAS ca a turnat la Securitate persoane care se plangeau de condițiile de trai in regimul comunist. CNSAS sustine in documentul trimis instanței ca Mugur Isarescu a activat ca informator in perioada 1979-1989, furnizand fostei Securitati informatii…

- Din cand in cand apare cate un politician care are o sclipire de inteligenta. Cazurile sunt rare. Tocmai de aceea momentele trebuie marcate. De data aceasta cel iluminat este Eugen Teodorovici, fostul ministru de finante. Controversat, ca toti cei care ocupa aceasta functie, pentru ca romanii considera…

- Deputatul PSD Ioan Dirzu acuza un blat intre Guvernul Orban si "celalalt guvern Orban", prin intalnirea lui Bogdan Aurescu cu Peter Szijjarto din 26 mai. Potrivit deputatului, cele doua guverne s-ar fi inteles ca Romania sa nu mai celebreze Tratatul de la Trianon. Scopul ar fi obtinerea sprijinului…

- Numarul testelor de coronavirus facute in Romania a scazut. Ieri, au fost facute 13.445 de teste, care au dat ca rezultat pozitiv 238 de cazuri noi. Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 472.850 de teste, anunța ieri GCS.Citește și: Acuzații GRAVE: Florin Cițu a DESFIINȚAT…

- Marcel Ciolacu : „ Iohannis a vrut sa acopere incompetența Guvernului PNL pe care il conduce! De asta a avut acea ieșire necontrolata și mincinoasa legata de Ținutul Secuiesc!!! Cer SRI și SIE sa dezminta aceasta minciuna grosolana a lui Iohannis! Iohannis vrea sa ascunda, de fapt, ca 1.027.824 de romani…

- „ UNTRR este revoltata de faptul ca Pachetul Mobilitate 1 avanseaza accelerat urmand procesul legislativ de adoptare la nivel european, sub presiunea politica a Statelor Vestice ale Aliantei Rutiere, in ciuda crizei fara precedent cu care se confrunta transporturile rutiere din UE in plina pandemie…