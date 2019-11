Viorica Dancila a declarat, marți seara, ca declarațiile lui Klaus Iohannis ar trebui sa ii ingrijoreze pe romani, deoarece vorbește și in calitate de premier și in calitate de președinte, neștiind ca exista separația puterilor in stat.

„Garanția mea este data de munca pe care am desfașurat-o atata timp cat am fost premier. Am dus Romania la a doua cea mai mare creștere economica din UE, am crescut nivelul de trai, am venit cu un pact de bunastare pentru a ne asigura ca nimeni nu va mai taia pensii și salarii. Am venit cu lucruri concrete. Ce spune domnul Iohannis este departe de realitate.…