Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat-o marti pe premierul Viorica Dancila pentru o discutie la Palatul Cotroceni. Aceasta a acceptat invitatia, insa cu o zi intarziere, declarand ca va merge abia miercuri dimineata. Intalnirea dintre Klaus Iohannis si Viorica Dancila va avea loc in contextul in care…

- Liviu Dragnea a spus ca “PSD nu va sta cu mainile in san” si a sustinut ca presedintele Iohannis doreste sa preia “toata puterea din Romania”. “Ceea ce se intampla de o perioada nu arata decat dorinta nestapanita, nestavilita a lui Iohannis de a prelua toata puterea in Romania; este un om care doreste…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, la dineul de lucru oferit de prim-ministrul roman in cinstea inaltului oficial de la Zagreb au fost invitati sa participe toti membrii Executivului de la Bucuresti."Vizita oficialului croat are loc in contextul intensificarii relatiilor bilaterale…

- Recepție de Ziua Europei, la Palatul Cotroceni; Tariceanu a refuzat invitația șefului statului, motivand faptul ca președintele Klaus Iohannis a a jignit-o pe Viorica Dancila. Pe de alta parte, liderul PSD și președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și premierul Viorica Dancila participa la…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila urma sa se intalneasca astazi la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis, intalnirea insa a fost anulata. La ora 11.00, Iohannis va face declarații de presa.

- Presedintele Klaus Iohannis ar urma sa se intalneasca vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila, dupa ce miercuri a avut discutii cu guvernatorul si cu prim-viceguvernatorul BNR, in incercarea de a media conflictul dintre Guvern si Banca Nationala. Iohannis spunea ca spera ca intr-un…

- Presedintele Klaus Iohannis ar urma sa se intalneasca vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila, dupa ce miercuri a avut discutii cu guvernatorul si cu prim-viceguvernatorul BNR, in incercarea de a media conflictul dintre Guvern si Banca Nationala. Iohannis spunea ca spera ca intr-un…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni si cu premierul Viorica Dancila Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis se va întâlni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit Presedintiei,…