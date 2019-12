Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a a negat la Cotroceni ca ar fi avut o discuție cu Viorica Dancila și ar fi convins-o sa candideze, dupa ce Paul Stanescu a spus public acest lucru."Mi se pare foarte ciudata aceasta chestiune. PSD a convins-o pe doamna Dancila sa candideze, intrebați-i…

- El sustine ca, desi initial Dancila a acceptat si au "batut palma", fostul premier s-a razgandit dupa ce a avut o discutie cu Klaus Iohannis, potrivit Realitatea de Olt. Paul Stanescu, actual secretar general al PSD, numit dupa demisia Vioricai Dancila, a facut aceste declaratii joi, intr-o conferinta…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu rateaza ocazia și il ironizeaza pe Klaus Iohannis pentru ca refuza dezbaterea cu Viorica Dancila. Firea susține ca Iohannis se bazeaza pe principiul: ”Fuga e rușinoasa, dar sanatoasa”.Citește și: BOMBA ATOMICA in justiția romana DETONATA de Comisia Europeana…

- "Avem un candidat care de fiecare data a spus ca nu vrem penali in functii publice. Domnule Barna, vedeti ca inca aveti pe mana amprentele banilor europeni pe care i-ati folosit nu tocmai corect", a declarat Viorica Dancila in cadrul unui eveniment electoral care a avut loc vineri, cu o zi inaintea…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidat la functia de presedinte al Romaniei, Viorica Dancila, le-a vorbit, marti dupa-amiaza, alegatorilor din comuna Concesti din judetul Botosani, despre "aroganta specifica" a presedintelui Klaus Iohannis."Cu aroganta lui specifica, se…

- Candidata PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, afirma ca seful statului, Klaus Iohannis, este un "presedinte zero" pentru romani si pentru Romania. Liderul PSD a declarat marti, in cadrul unei...

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a lansat luni o serie de critici la adresa sefului statului, Klaus Iohannis, ea precizand ca Romania are ''cel mai iresponsabil'' presedinte pe care l-a avut tara noastra vreodata, unul care ''actioneaza constient impotriva propriului…