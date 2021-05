Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ștefanescu și soția lui, Antonia, au divorțat in 2020. Perechea s-a separat inca din vara anului trecut. Divorțul a fost finalizat la notar in septembrie, luna in care ar fi aniversat un an de mariaj. Andrei și Antonia au impreuna un fiu, Ayan, in varsta de 4 ani. Cu ocazia aniversarii micuțului…

- Mirela Vaida se numara printre vedetele de televiziune foarte puțin afectate, pe plan profesional, de pandemia de COVID-19. Anul 2021 a venit pentru Vaida cu proiecte care mai de care mai interesante printre care se numara și participarea la noul sezon al show-ului interactiv de la Antena 1, “Te cunosc…

- Prin noua funcție pe care Netflix are ca scop sa o introduca, s-ar putea verifica daca utilizatorii care distribuie parola intre ei, locuiesc la aceeași adresa. Masura ar reduce drastic numarul persoanelor care folosesc același cont. Funcția va trimite un mesaj catre un numar de utilizatori ai platformei…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca au fost numiți 36 de prefecți la nivel național, 6 posturi fiind momentan ocupate de subprefecți pana la nominalizarea prefecților. De asemenea, acesta a precizat ca prefectul Bucureștiului, Traian Berbeceanu, a fost eliberat din…

- Cristina Turlea, arhitectul Bancii Nationale Romane, a murit Informatia a fost transmisa astazi, 23 februarie 2021, de Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, citat de Gandul.info."Arhitecta Cristina Turlea, colega noastra de la Banca Nationala, a plecat mult prea devreme la cele vesnice. Ne vom aminti mereu…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele privind rechemarea mai multor ambasadori romani, intre care se numara George Maior - ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii si Emil Hurezeanu - ambasadorul Romaniei in Germania. Antena 3 informeaza ca Ana Birchall și Bogdan Aurescu…

- Aplicația WhatsApp va introduce o noua funcție care va permite citirea mesajelor mai tarziu. Funcția „Citește mai tarziu” le va da utilizatorilor posibilitatea de a nu rata niciun mesaj. In timp ce utilizatorii continua sa se concentreze asupra confidențialitații și noilor termeni, a caror acceptare…