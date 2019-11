Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a primit din partea organizatiei PSD Arad o sabie de samurai care sa o calauzeasca in lupta cu barbatii. Presedintele filialei, Dorel Caprar, a afirmat ca Viorica Dancila „este curata ca lacrima, ca un samurai si va taia la propriu si la figurat tot ce trebuie taiat“.

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a cumparat, sambata, din piata agroalimentara din localitatea Pancota, judetul Arad, usturoi, busuioc si mere, iar la un moment dat a fost intrebata de un barbat de ce pana acum nu s-a aflat printre oameni.

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, joi, ca a vazut Programul de Guvernare propus de PNL si considera ca ”oamenii au de ce sa se teama”, fiind un ”program al austeritatii”. ”Asta inseamna ca vor sa inghete pensiile”, a spus Dancila.

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat ca social-democratii ar fi de acord cu o unire cu Pro Romania, dar fara liderul acestei formatiuni politice, Victor Ponta, pentru ca el ar avea ca "singur scop" distrugerea PSD. "Pe unde mergem oamenii ne spun: 'Nu alianta cu Victor Ponta'. Vreau…

- Președintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, acuza conducerea Primariei Arad ca „da vina pe Guvernul Romaniei și cauta tot felul de scuze pentru nefinalizarea la termen a stadionului UTA, cand de fapt cei vinovați sunt chiar reprezentanții PNL, care conduc de 16 ani Aradul și nu sunt in stare sa…

- ARAD. Președintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, a transmis un comunicat de presa in care arata impactul majorarii pensiilor ce a intrat in vigoare din aceasta toamna. „PSD se tine din nou de cuvant si in conformitate cu programul de guvernare reda demnitatea persoanelor de varsta a treia.…